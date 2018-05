Decizie incredibila a lui Zidane inaintea derby-ului cu Sevilla! Sacrifica tot pentru finala Ligii: 9 titulari nu sunt in lotul echipei

Finalul de sezon din La Liga nu mai are miza pentru Real Madrid.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Calificata in finala Ligii si cu locul pentru urmatorul sezon de UEFA Champions League asigurat, Real Madrid nu mai pare interesata de ultimele 3 partide de campionat. Desi o poate egala in clasament pe rivala Atletico in cazul unei victorii diseara cu Sevilla, Zidane a decis sa lase la Madrid nu mai putin de 9 titulari!

Daca in cazurile Cristiano Ronaldo, Carvajal si Isco alegerea pare normala, in conditiile in care cei 3 isi revin dupa accidentari, Zidane i-a lasat la Madrid si pe Kroos, Modric, Varane, Marcelo, Bale si Keylor Navas!

Iata lotul Realului pentru partida de diseara cu Sevilla:

Portari: Casilla si Luca

Fundasi: Vallejo, Ramos, Nacho, Theo, Achraf, Tejero, Quezada.

Mijlocasi: Casemiro, M. Llorente, Asensio, Kovacic, Ceballos, Óscar.

Atacanti: Benzema, Lucas Vázquez, B. Mayoral.