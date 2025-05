Italianul în vârstă de 65 de ani preia echipa cu obiectivul clar de a câștiga Campionatul Mondial din 2026. Mutarea vine la scurt timp după despărțirea de Real Madrid, club cu care a cucerit numeroase trofee.

Federația Braziliană de Fotbal (CBF) a făcut anunțul oficial printr-un comunicat în care îl descrie pe Ancelotti drept „cel mai titrat antrenor din lume”.

Înainte partidei cu Mallorca, Carlo Ancelotti a vorbit despre despărțirea de clubul galactic, mărturisind că nu a existat nicio problemă cu clubul.

"Din 26 mai devin antrenorul Braziliei. Este o provocare importantă pentru mine, dar sunt încă la Real și vreau să închei în cel mai bun mod posibil această călătorie fantastică. Știu că sunteți interesați de ceea ce voi face, dar trebuie să mă concentrez pe lucrurile pe care le mai am de făcut aici. Sunt concentrat pe acest aspect pentru că respect clubul, jucătorii și fanii.

Carlo Ancelotti: "O perioadă foarte frumoasă s-a încheiat. Am petrecut momente minunate"

Pentru că federația braziliană a publicat deja comunicatul oficial. Real Madrid va emite o declarație când va considera necesar. Nu am nicio problemă cu asta. Nu știu când o vor face. Nu am nimic de adăugat pe acest subiect. Nu pot dezvălui ce am discutat cu clubul, este o chestiune privată.

Ca în orice aspect al vieții, și în fotbal fiecare aventură are un început și un sfârșit. Am știut întotdeauna că într-o zi se va termina. O perioadă foarte frumoasă s-a încheiat. Am petrecut momente minunate. Pe 26 voi vorbi despre noua provocare. Nu am avut și nu voi avea niciodată probleme cu clubul.

Nu simt nicio dezamăgire. Dacă cineva mi-ar fi spus în ziua în care am ajuns aici că voi câștiga 11 trofee, aș fi semnat imediat cu propriul meu sânge. Acest sezon nu a decurs bine din mai multe motive, dar a fost o perioadă de neuitat. Sunt fericit. Dacă nu ar fi fost această conferință de presă, ziua ar fi fost fantastică, dar acum trebuie să explic lucruri pe care nu vreau să le explic, pentru că am un respect enorm pentru acest tricou.

Nu am avut niciodată sentimentul că Madridul nu mă iubește. Mă iubește. Chiar și când voi pleca în Brazilia, mă va iubi. Nu pot fi antrenorul lui Real Madrid toată viața. Clubul are nevoie probabil de un nou impuls. Nu dramatizez. Voi rămâne madridista toată viața. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea fi antrenorul lui Real Madrid timp de șase ani, dar iată că s-a întâmplat", a declarat italianul, în cadrul conferinței.