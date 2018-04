CE NEBUNIE! Real Madrid si Man United pregatesc 2 schimburi de jucatori in vara! La cine renunta Zidane pentru De Gea si Pogba

Mourinho face business cu vechea sa echipa. In vara, antrenorul portughez vrea sa ii dea la schimb pe De Gea si Pogba pentru Isco si Bale.





In ultimii ani, perioada de transferuri din vara a fost una cu mutari de mare amploare si nici anul acesta nu va fi altfel. Se pare ca Mourinho considera ca francezul Pogba are zilele numarate in tricoul lui United si este dispus sa il includa intr-un schimb pentru galezul Gareth Bale, conform Don Balon.

Bale nu se bucura de o perioada foarte buna in tabara celor de la Real Madrid si media internationala speculeaza ca acesta este ultimul sezon al galezului sub comanda lui Zinedine Zidane. Pentru Bale ar fi o revenire in Premier League, venind la Real Madrid in 2013 de la Tottenham pentru 100 de milioane de euro, suma care batea recordul all-time in acel moment.

Mai mult, Bale a mai jucat sub comanda lui Mourinho, pe vremea cand acesta era in fruntea Realului, portughezul avand numai cuvinte de lauda la adresa galezului.

Cea de a doua schimbare intre cele doua cluburi pare ca poate aduce victoria Realului intr-o lupta ce tine de cateva sezoane, aducerea lui David De Gea. Englezii par a fi dispusi sa ii dea drumul unuia dintre cei mai buni portari din lume in speranta ca il pot aduce pe Isco pe Old Trafford.