Cazul Coutinho: Barca vrea sa scape de el, dar nimeni nu ii plateste salariul! Cine si-l doreste si unde viseaza brazilianul sa ajunga

Cel mai scump transfer din istoria Barcelonei nu s-a impus pe Camp Nou

Transferul lui Coutinho in aceasta vara este posibil, dar totul depinde de fotbalist. Barcelona trebuie sa scape de salarii in valoare de 200 de milioane de euro, pentru a-i putea prelungi contractul lui Messi, si unul dintre cei mai bine platiti jucatori este chiar brazilianul.

Coutinho are 3 optiuni in acest moment, dar trebuie sa renunte la o parte importanta din cei 23 de milioane de euro cu care e platit anual la Barcelona. Clubul catalan stie de asemenea ca nu poate sa il vanda, asa ca isi doreste un imprumut, pentru a-l readuce in prim planul fotbalului european. Pentru un transfer definitiv Barca si-ar dori 60 de milioane de euro, dar conducatorii stiu ca aceasta suma nu va putea fi platita de niciun club in acest moment.

Inter este echipa cea mai interesata de un eventual imprumut, iar din Anglia exista varianta Leicester. Visul brazilianului este o reintoarcere pe Anfield, la Liverpool, unde a avut cele mai bune rezultate.