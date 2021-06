Barcelona se poate desparti de un campion mondial! Jucatorul este dorit in Franta si poate pleca de pe Camp Nou 

Umtiti poate reveni in Ligue 1.

Potrivit Mundo Deportivo, Joan Laporta doreste sa il vanda pe Samuel Umtiti pentru a mai acoperi din datoriile pe care le are Barcelona. Presedintele catalan l-a adus in aceasta vara pe Camp Nou pe Eric Garcia, asa ca postul de fundas central este acoperit, avand in vedere ca in lot mai sunt Pique, Lenglet, Araujo si Mingueza.

Conform aceleiasi surse, jucatorul francez s-ar putea intoarce in Franta, dar nu la Lyon, unde a inceput fotbalul, ci la Marseille. Relatia buna pe care o au directorii sportivi ai celor doua echipe, Pablo Longoria si Mateu Alemany, ar putea contribui la materializarea transferului.

Umtiti mai are contract cu Barcelona pana in 2023. In acest sezon, fotbalistul a absentat 6 luni din cauza unei accidentari la genunchi si Ronald Koeman s-a putut baza pe el in doar 16 meciuri. Francezul a semnat in 2016 cu gruparea de pe Camp Nou, iar in acesti 5 ani a reusit sa castige doua La Liga, trei Cupe ale Spaniei si doua Supercupe ale Spaniei.