Galacticii s-au impus la limită, scor 2-1, grație dublei reușită de Kylian Mbappe. Pentru gazde a marcat Foyth, în minutul 7.

În urma acestui rezultat, Real Madrid este lider provizoriu în campionatul spaniol, cu 60 de puncte. FC Barcelona se află pe locul doi, cu 57 de puncte, dar două meciuri mai puțin disputate, în timp ce Atletico Madrid e pe trei (56 de puncte), cu un meci mai puțin jucat.

Carlo Ancelotti, nemulțumit de programare partidei cu Villarreal

Meciul din campionat s-a disputat la doar 66 de ore după confruntarea cu Atletico Madrid, din returul optimilor de finală din UEFA Champions League.

La finalul duelului cu Villarreal, Carlo Ancelotti nu a ezitat să critice această decizie.

"Această echipă are ceva special, are caracter și trebuie să le mulțumim jucătorilor. Este ultima dată când vom juca un meci cu mai puțin de 72 de ore de odihnă. Am întrebat Liga de două ori și nu s-a întâmplat nimic", a declarat antrenorul italian.