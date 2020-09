BOMBA de la MIEZUL NOPTII! Nu mai e doar ZVON: oferta SCRISA de 200 MILIOANE de EURO pentru Messi! TOTUL a fost facut public | FOTO

Barcelona are o oferta concreta de 200 milioane de euro pentru transferul lui Lionel Messi! Documentul a fost facut public!

Manchester City e gata sa faca orice pentru transferul lui Lionel Messi. Desi initial s-a vehiculat ca starul argentinian ar putea pleca gratis de pe Camp Nou, trupa din Premier League a facut o oferta uriasa pentru el.

Revista elvetiana L'Ilustre a intrat in posesia documentului care demonstreaza oferta oficiala: 200 de milioane de euro pentru Lionel Messi, fotbalist care a implinit 33 de ani in luna iunie si care in iarna va intra in ultimele 6 luni de contract.

Totul s-a intamplat in luna august, iar catalanii ar fi urmat sa incaseze 100 de milioane de euro acum si alte 100 de milioane in vara lui 2021.

Sursa foto: L'Ilustre

In aceste conditii, este de neinteles cum Barcelona, club care a spus in nenumarate randuri in aceasta vara ca se confrunta cu probleme financiare, nu a acceptat oferta 'cetatenilor'. Catalanii risca sa il piarda pe Messi gratis in iarna, asta daca nu vor reusi sa il convinga sa semneze prelungirea.

Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcelonei, a specificat ca Messi are o clauza de 700 de milioane de euro si nu poate pleca gratis in aceasta vara, asa cum s-a vehiculat initial.

Dupa dezastrul din Champions League, cand Barcelona a fost invinsa de Bayern Munchen cu 8-2, Messi a declarat ca vrea sa plece de pe Camp Nou, fiind nemultumit de proiectul de viitor al clubului. Ulterior, argentinianul a oferit un interviu pentru Goal.com in care a declarat ca a decis sa continue cu Barcelona si in sezonul viitor si ca nu vrea sa se judece cu clubul la care a obtinut cele mai mari satisfactii si performante din cariera.