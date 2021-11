Barcelona face orice pentru a-l aduce pe Xavi! Un oficial al clubului a plecat în Qatar

Directorul sportiv al celor de la Barcelona, Mateu Alemany, a plecat în Qatar pentru a discuta cu Xavi și cu reprezentanții săi condițiile în care acesta ar putea prelua clubul de pe Camp Nou, rămas fără antrenor după demiterea lui Ronald Koeman.

Acesta a fost surprins discutând cu agenții lui Xavi în tribunele stadionului Al Gharafa, înainte de meciul dintre Al Duhail și Al Sadd. Fotografia a devenit rapid virală pe rețelele de socializare.

⌛️???????? #Xavi Hernandez to #Barça as new coach. No doubts. #Barça’s sports director Mateu Alemany is with the agents of Xavi (A.Canales and Fernando Solanas) at Al Gharafa stadium ahead of Al Duhail vs #AlSadd. #transfers #FCB https://t.co/D6KK1q3fE8