Barcelona e istorie pentru Memphis Depay: „Decizia a fost luată!” Cu cine negociază neerlandezul 

Memphis Depay (28 ani) se va despărți în iarna această de FC Barcelona. Atacantul transferat liber de contract în vara lui 2021 a prins tot mai puține minute de când catalanii i-au achiziționat pe Pierre-Emerick Aubameyang (33 ani), plecat între timp la Chelsea, și Robert Lewandowski (34 ani).

Memphis Depay își va încheia aventura la FC Barcelona chiar în această iarnă, după cum a anunțat Fabrizio Romano, jurnalistul specializat în transferuri, pe contul oficial de Twitter. Neerlandezul este foarte aproape de un transfer la Atletico Madrid. Cele două părți negociază sosirea atacantului pe Wanda Metropolitano, Diego Simeone (52 ani) considerându-l un potențial înlocuitor pentru Joao Felix (23 ani), care a plecat la Chelsea.

„Înțelegeți că Memphis Depay va pleca de la Barcelona în luna ianuarie. Decizia a fost luată. Va încerca o nouă experiență dacă totul decurge conform planului.

Negocierile cu Atletico Madrid sunt în desfășurare. Memphis este deschis să semneze cu Ateltico. Încă nu s-a ajuns la o înțelegere”, a scris Fabrizio Romano pe contul oficial de Twitter.

