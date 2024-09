Marți, la antrenamentul condus de Diego Simeone, și-a făcut apariția un puști de 14 ani, promovat la prima echipă a lui Atletico Madrid de către tehnicianul argentinian.

Ruben Gomez, pe numele său întreg Ruben Gomez Hernandez, care joacă vârf ”fals” sau extremă dreapta, este născut în 2009 și este considerat un atacant cu calități excelente, fiind văzut drept una dintre marile speranțe ale fotbalului spaniol.

În luna mai el a debutat la nivel internațional la selecționata Under 15 iberică, într-o dublă cu Italia (1-1 și 1-0), iar în iunie a înscris primul său gol, într-un 6-1 cu Elveția.

Fix astăzi, joi 12 septembrie, Ruben Gomez împlinește 15 ani.

