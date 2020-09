A venit ZIUA CEA MARE! Viitorul lui Messi se decide in urmatoarele ore! Care este varianta cea mai probabila dupa intalnirea tatalui sau cu presedintele Barcelonei

Din articol Cronologia ultimelor doua saptamani in ceea ce priveste conflictul dintre Messi si Barcelona:

In urma cu aproximativ doua saptamani, Messi a anuntat clubul blaugrana ca vrea sa plece.

Au fost doua saptamani pline pentru toti iubitorii fotbalului si pentru jurnalistii din toata lumea care au prezentat pas cu pas tot ceea ce s-a intamplat la Barcelona si la echipele care si-au manifestat interesul pentru transferul superstarului.

Potrivit jurnalistului argentinian Martin Arevalo de la TyC Sports, in urmatoarele ore se va decide viitorul lui Messi. Acesta a spus ca, in urma intalnirii dintre tatal fotbalistului si presedintele Barcelonei, exista un nou scenariu: Messi ar putea sa ramana pe Camp Nou pana in iunie 2021, ducandu-si contractul la bun sfarsit.

In acest moment, fotbalistul pune totul in balanta si va lua o decizie in cel mai scurt timp, urmand a-i anunta pe liderii clubului.

Vom reveni cu amanunte pe masura ce ele apar.

Cronologia ultimelor doua saptamani in ceea ce priveste conflictul dintre Messi si Barcelona:



- 20 august: intalnire intre Messi si Ronald Koeman, cand fotbalistul i-a transmis ca nu vede clar viitorul sau la Barcelona;

- 25 august: Messi a anuntat clubul printr-un fax ca vrea sa activeze clauza care-i permite sa rupa unilateral contractul cu Barcelona;

- 26 august: fanii Barcelonei au protestat pe strazile din oras pentru ca fotbalistul sa nu plece;

- 27 august: argentinianul a fost vazut pentru prima data prin oras dupa anuntul ca vrea sa se transfere de pe Camp Nou. El a cinat alaturi de prietenul sau, Luis Suarez;

- 29 august: Guardiola a fost vazut prin Barcelona, toata lumea speculand a venit pentru a negocia mutarea lui Messi;

- 30 august: Messi nu a mers sa isi faca testul PCR, obligatoriu inainte de revenirea la antrenamente;

- 31 august: fotbalistul nu s-a prezentat la primele sesiuni de pregatire din pre-sezon;

- 1 septembrie: presa internationala anunta ca Messi ar fi ajuns deja la o intelegere cu City Football Group;

- 2 septembrie: tatal fotbalistului, Jorge Messi, s-a intalnit si a discutat cu presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, ambele parti avand pozitii diferite. Oficialul clubului blaugrana vrea sa-i ofere lui Messi o prelungire a contractului pentru urmatorii doi ani.

Tweet Barcelona Transfer messi decizie Citeste si: