O romanca sustine ca a fost cuplata cu Ronaldo si ii ia apararea in scandalul de viol: "E un om extraordinar!" FOTO

Poreclita "Shakira de Romania", Alexandra Burde nu il crede pe Ronaldo in stare de viol.

Alexandra Burde a avut aparitii in reviste faimoase pentru barbati din toata lumea, iar in 2011 ar fi intrat in atentia lui Cristiano Ronaldo, cel mai scump jucator din istorie in acea vreme.



"A obtinut numarul ei si de atunci se pare ca o suna si ii da mesaje in fiecare zi", spuneau atunci prietenii ei.

Alexandra spune ca Ronaldo nu ar fi in stare de viol, asa cum este acuzat de o femeie din SUA.

“Este un sportiv extraordinar si un profesionist desavarsit. Sunt alaturi de tine, campionule! Ti se va face dreptate“, e mesjaul postat de Alexandra pe Facebook.