Fanii jocurilor au visat MEREU la asta! Anuntul care a entuziasmat pe toata lumea: ce se va intampla in FIFA 19

Pierderea seriei Pro Evolution Soccer poate insemna un castig urias pentru fanii FIFA!

FIFA 19 poate fi primul joc din istoria celei mai populare serii ce va contine intr-un mod oficial UEFA Champions League! Parteneriatul dintre Konami si UEFA data de 10 ani insa se va incheia oficial dupa finala din actualul sezon, ambele parti confirmand oficial acest lucru!

Astfel, EA Sports ar putea sa profite si sa aduca in urmatorul joc din serie competitia de top din fotbalul european! FIFA are licente pentru toate ligile importante ale Europei precum Premier League, La Liga, Bundesliga sau Ligue 1, insa nu a existat si UCL.

In modul cariera se poate juca in Champions Cup, insa nu este aceeasi experienta precum cea de care au avut parte fanii PES in ultimii ani.