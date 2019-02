"A zis DA!" Marele danez se insoara din nou! Cum arata viitoarea sotie a lui Peter Schmeichel! FOTO

Peter Schmeichel se insoara din nou, la 55 de ani.

Legendarul portar al Danemarcei si al lui Manchester United, Peter Schmeichel, si-a cerut iubita in casatorie in vacanta din Maldive.

Schmeichel e cu 9 ani mai in varsta decat logodnica sa, Laura von Lindholm, cea care i-a anuntat pe fanii ei de pe Instagram despre vestea cea mare.

"Lumina mea, dragostea mea, da, da, da!", scris ea, alaturi de o imagine a inelului primit.

"A spus da", si-a anuntat si Schemichel fanii, alaturi de o poza in care avea urme de ruj pe gulerul de la camasa.

Laura va fi a doua sotie a lui Schmeichel, care a divortat de iubita din copilarie, Bente, in 2013. Cei doi aveau impreuna doi copii, pe Cecile si pe Kasper, campion al Angliei cu Leicester.

Schmeichel a fost campion european cu Danemarca in 1992, iar cu Manchester United a cucerit Champions League in 1999, in urma finalei teribile cu Bayern, cand englezii au marcat doua goluri in prelungiri si au intors soarta partidei.

