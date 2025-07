Taliauli Sikuea, povestea tongalezului ajuns în naționala României

„Mâncarea care-mi place în România? Sarmale. Înainte voiam să învăț cum să fac sarmale și acum am avut vacanța, am învățat și am făcut singur sarmale. Pentru mine nu sunt greu de făcut. Dacă nu știi să gătești, e greu. Dar îmi place să gătesc acasă și am învățat. Au fost foarte bune. Am pus un pic și cârnați, și carne”, spune Taliauli Sikuea, pentru Sportsnet.

Legitimat de 9 ani la Baia Mare, rugbystul originar din Tonga a avut cel mai mare șoc atunci când a văzut pentru prima dată zăpadă!



„A fost prima dată când am văzut zăpadă în Baia Mare și am fost fericit când am văzut. Nu am avut o astfel de experiență înainte. Acum e normal pentru mine. Mă dau și cu sania”, zâmbește Sikuea.

Taliauli Sikuea are magnet la magneți

Uli are un obicei pe care nu și-l poate schimba. „Eu, din fiecare țară în care merg, îmi place să cumpăr un magnet pentru frigider și asta fac mereu când am meciuri în străinătate”, continuă Taliauli Sikuea.



Sikuea a ajuns în România în urmă cu 10 ani, fiind legitimat la formația din Baia Mare.

„Îmi place în România. Am 10 ani de când am venit aici și de atunci sunt la Baia Mare și sunt fericit și bucuros că am putut rămâne aici. Când am primit prima ofertă, am fost foarte fericit pentru oportunitatea avută. Sunt foarte fericit că am acceptat oferta”, conchide Taliauli Sikuea.