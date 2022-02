Reacția lui Alin Petrache după blockbuster-ul "Stejarilor", România - Portugalia 37-27

"Stejarii" au dat o replică slabă, oferind aproape baloane "pe tavă" adversarilor, care au mai reuşit un eseu, în minutul 34, prin Rodrigo Marta, transformat de Samuel Marques.

În minutul 70, "stejarii" au reuşit să revină în avantaj pentru prima oară de la începutul meciului, prin lovitura de pedeapsă transformată de Melinte, scorul ajungând 30-27 pentru România.

Finalul a aparţinut tot jucătorilor pregătiţi de Andy Robinson, care în ultimele secunde ale partidei au mai izbutit un eseu, prin Andre Gorin, transformat, astfel că scorul final a fost 37-27 pentru tricolori.

Președintele FRR, Alin Petrache, a sintetizat înfruntarea dramatică de pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

"Am luptat. Am sperat. Am câștigat. Suntem și mai aproape de Cupa Mondială. Vă mulțumesc tuturor pentru această seară magică", a scris Alin Petrache, pe pagina de Facebook.

Pentru “stejari” a fost a doua confruntare din acest an, după cea câştigată la 5 februarie în faţa Rusiei, scor 34-25. Echipa României are programat următorul meci în 27 februarie, la Madrid, cu Spania.