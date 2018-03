Dusmanie istorica! Franta a batut Anglia la rugby si i-a oferit Irlandei Turneul celor 6 Natiuni

Invinsa in Franta, Anglia nu mai are nicio sansa sa-si apere trofeul castigat in ultimii doi ani

Iesita din cursa pentru victorie in Turneul celor 6 Natiuni, Franta mai avea o singura miza la meciul cu Anglia: sa isi invinga rivalul traditional si sa ii lase pe englezi fara titlu.

Acest lucru s-a intamplat, Franta a castigat, 22-16 cu Anglia, astfel ca derby-ul din ultima etapa de la Londra, Anglia - Irlanda, nu mai are nicio miza.

Cu doua etape inainte de final, Anglia si Irlanda erau singurele echipe cu sanse la castigarea trofeului, dar francezii au facut tot ce a tinut de ei sa se asigure ca nu Anglia va fi cea mai buna echipa din Rugby Six Nations.

Un episod asemanator a avut loc in 2015, cand Anglia si Franta au jucat in ultima etapa din Turneul celor 6 Natiuni. Anglia avea nevoie de o victorie la 26 de puncte diferenta, dar francezii au dat 5 eseuri si Anglia a castigat "doar" cu 55-35. Si atunci, la fel ca acum, Irlanda a primit trofeul suprem in Europa la rugby.