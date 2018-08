Duel neobisnuit la rugby! Ce s-a intamplat la Timisoara

Nu vezi in fiecare zi un asa duel la rugby.

A avut loc o confruntare intre fete si baieti. 500 de copii s-au ciocnit la Timisoara.

Micii rugbisti au alergat toata ziua pentru eseuri, nu s-au menajat, dar au avut grija sa nu se accidenteze.

Fetele au jucat impreuna cu baietii, dar nu ele au plans cel mai mult.

Fiul capitanului Romaniei la rugby avea doar 3 saptamani cand tatal sau l-a adus pe stadion. Acum joaca si el rugby. Luca Burcea vrea sa ajunga la fel ca tatal lui si ii place sa dea multe eseuri.

"Cred ca-l are in sange si in ADN acest sport", a spus Stelian Burcea despre fiul lui.