Romanca ajunsa campioana UNGARIEI pe motocicleta! Povestea ei e senzationala

Cea mai frumoasa motociclista din Romania a devenit campioana Ungariei si vrea sa cucereasca si Germania.

Stefania a facut tenis, karate si atletism, dar nimic nu se compara cu senzatiile tari de pe motocicleta. Prietenele nu mai reusesc s-o scoata in club. Ea are in cap numai serpentine si viteza. La doar 17 ani, Stefania a devenit campioana Ungariei!