Show-ul revine într-un decor nou, 100% virtual, realizat cu ajutorul tehnologiei Unreal Engine. Primul invitat este jurnalistul Ovidiu Oanță.

Ajunsă la cel de-al 11-lea sezon, emisiunea revine cu un format vizual complet nou, într-un decor care nu mai este construit fizic, ci generat și controlat în timp real, oferind libertate creativă și o estetică cinematografică.

„Un studio virtual oferă foarte multe posibilități creative. Putem construi un set clasic, din lemn lustruit, luxos, și spunem o poveste, sau putem avea un decor cu totul futurist, făcut din neoane, ecrane imense și holograme, și spunem o cu totul altă poveste. E ca o pălărie magică din care poți scoate ce vrei, când ai nevoie. Mai mult, combinația între Unreal Engine și AI duce totul la un nivel nou, în care echipele de creație și producție au acces la lumi care până acum puteau fi construite doar în imaginația lor. Decorurile pot fi schimbate rapid și, odată cu ele, lumina, animațiile și stilul – o rețetă cu adevărat «all in one»”, a declarat Vasile Alboiu, CME & PRO TV Group AI Creative Engineering, Innovation and Community Lead.

Noul setup tehnic permite crearea unor decoruri dinamice, adaptate în timp real fiecărui episod, eficientizarea procesului de producție, flexibilitate crescută în storytelling și regie. „Dacă televiziunea a adus imaginea în fiecare casă, iar culoarea a făcut-o mai reală, studioul virtual o face nelimitată. Într-o industrie în continuă schimbare, relevanța nu mai este dată de tradiție, ci de capacitatea de a evolua. Cei care înțeleg acest lucru nu doar că țin pasul cu viitorul, ci îl vor construi”, spune Sebastian Tomulescu, Senior Producer Video Digital Department PRO TV.

„Întrebarea Mesei Rotunde” rămâne un format despre oameni și conversații autentice, dar noul sezon aduce o experiență vizuală complet diferită, care amplifică emoția și dinamica dialogului. „Sezonul 11 înseamnă mai mult decât o nouă serie de episoade. Înseamnă libertate totală de exprimare vizuală – decorul virtual – și o nouă serie de oameni excepționali pe care de-abia aștept să îi întâlnesc. Dar ceea ce nu se schimbă este esența emisiunii: conexiunea umană, umorul, autenticitatea dialogului”, a spus Marius Manole.

Noul sezon al emisiunii poate fi urmărit, începând cu 4 aprilie, în fiecare sâmbătă, de la ora 9:00, la ACASĂ. Episoadele pot fi urmărite în avans pe VOYO, unde publicul are acces și la sezoanele anterioare.