Toate cele trei filme din serie - „Sirenele 1: Secretul Medalionului”, „Sirenele 2: Insula Misterioasă” și „Sirenele 3: Legenda Coroanei” - vor fi disponibile pe platformă în aceeași zi, oferind publicului ocazia de a urmări întreaga poveste.

Mai mult, producțiile SIRENELE 2 și 3 vor fi disponibile online exclusiv pe VOYO, consolidând platforma ca destinația principală pentru conținut original și producții de aventură dedicate pasionaților genului.

Trilogia SIRENELE spune povestea a trei adolescente aparent obișnuite, care ascund un secret extraordinar: sunt sirene. Viața lor se schimbă radical atunci când identitatea lor este expusă în mediul online, declanșând o serie de evenimente care le forțează să pornească într-o călătorie plină de pericole, descoperiri și decizii imposibile.

“Sunt extrem de fericită că Trilogia Sirenele va fi în sfârșit disponibilă pentru toată lumea. Am creat aceste filme cu tot dragul pentru publicul tânăr, pentru a aduce nostalgia și fericirea pe care o aveam noi când eram de vârsta lor și ne uitam la televizor. Toată lumea ar trebui să vadă Trilogia Sirenele, pentru a vedea cea mai frumoasă producție fantastică făcută de doi tineri români pasionați. Cele mai multe efecte speciale din România, coloana sonoră originală cu peste 300 de melodii, cadre subacvatice și cu o acțiune filmată în 5 țări”, spune Andra Gogan.

În „Sirenele 1: Secretul Medalionului”, cele trei prietene încearcă să își ascundă puterile magice în timp ce se confruntă cu provocările vieții de liceu. Odată ce secretul lor este dezvăluit pe social media, ele pornesc într-o aventură spre o insulă misterioasă, sperând să găsească o cale de a renunța la puterile lor. În „Sirenele 2: Insula Misterioasă”, protagonistele ajung pe insula enigmatică, unde descoperă că renunțarea la magie nu este atât de simplă pe cât părea. Pericole noi apar, iar cei care le vânează sunt mai aproape ca niciodată, forțându-le să își descopere noi resurse interioare. În „Sirenele 3: Legenda Coroanei”, miza devine și mai mare. Cele trei sirene descoperă legenda unei coroane fermecate capabile să îndeplinească orice dorință, însă aceasta ascunde un secret întunecat care le poate schimba destinul pentru totdeauna.

Distribuția reunește nume importante ale industriei de film și televiziune din România, aducând la viață o poveste spectaculoasă despre prietenie, curaj și identitate: Andra Gogan, Daria Meluță, Maria Dinu, Anca Sigartău, Ștefan Iancu, Constantin Cotimanis și George Pișteranu.

Prin difuzarea trilogiei SIRENELE, VOYO își continuă misiunea de a oferi conținut exclusiv, atractiv și relevant pentru publicul său, consolidându-și poziția de platformă de streaming cu producții originale și povești captivante.