INCREDIBIL! Cifre impresionante pentru jucatorul de cosmar al Norvegiei: vine la Bucuresti dupa ce a reusit o partida excelenta contra Spaniei

Martin Odegaard e jucatorul de care trebuie sa se teama nationala lui Contra!

Jucatorul nerdic are cifre extraordinare dupa meciul Norvegia - Spania, incheiat 1-1.

A fost un meci mare facut de tanarul mijlocas in varsta de 20 de ani, mai ales ca nationala tarii sale a avut o posesie de doar 37% in partida de sambata seara.

Odegaard a reusit in proportie de 100% dribblingurile, a avut o acuratete a paselor aproape de perfectiune, 91%, a atins mingea de 65 de ori, a reusit 39 de pase, a castigat 7 dueluri si a creat 4 sanse de gol pentru echipa sa.

Norvegia a reusit sa egaleze Spania dintr-un penalty in minutul 90+4, transformat de Joshua King.

Martin Odegaard si Joshua King vor veni la Bucuresti sa dea piept cu Romania lui Contra.

Romania - Norvegia e LIVE la PRO TV, marti, de la 21:45!

Martin Ødegaard vs Spain:

100% dribble success

91% pass accuracy

65 touches

39 passes completed

7 duels won

4 dribbles completed

4 chances created

It was a big game for him and with only 37% of Norway's possession he did this.

