16 nationale si-au asigurat prezenta directa la EURO 2020! Care sunt echipele calificate 

In urma meciurilor de sambata seara, s-au stabilit urmatoarele echipe calificate pentru turneul final

GRUPA A

Anglia

Cehia

GRUPA B

Ucraina

GRUPA C

Germania

Olanda

GRUPA D

Se asteapta rezultatele din ultima etapa

GRUPA E

Croatia

GRUPA F

Spania

Suedia

GRUPA G

Polonia

Austria

GRUPA H

Franta

Turcia

GRUPA I

Belgia

Rusia

GRUPA J

Italia

Finlanda

Meciurile decisive din ultima etapa care vor stabili ultimele echipe calificate direct la EURO 2020 sunt:

Grupa B

Serbia - Ucraina

Luxemburg - Portugalia

Grupa D

Irlanda - Danemarca

Gibraltar - Elvetia

Grupa E

Tara Galilor - Ungaria

In luna martie vor avea loc si meciurile de play-off din Nations League, unde participa 16 echipe, cele mai bune clasate in competitie care n-au obtinut calificarea directa. Partidele vor avea loc sub forma unor mini-turnee (semifinala, finala), iar cele 4 castigatoare vor completa tabloul de 24 de echipe de la EURO 2020.

Romania este sigura de prezenta in play-off, adversara urmand a fi stabilita prin tragere la sorti.