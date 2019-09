Asta da surpriza! Cine a fost prezent in peluza Finlandei la meciul cu Italia. Nimeni nu se astepta

Finlanda a jucat duminica seara meciul impotriva Italiei pe care l-a pierdut cu scorul de 1-2, golul victoriei fiind marcat in minutul 79 de Jorginho din penalty.

Toate privirile au fost atrase insa de un suporter mai special aflat in peluza Finlandei. Este vorba de presedintele tarii, Sauli Niinistö in varsta de 71 de ani, care a ales sa stea in mijlocul suporterilor de la peluza intr-un meci foarte important pentru tara lor.

Finlanda este intr-o forma foarte buna si ocupa un nesperat loc 2 in grupa J a preliminariilor pentru Campionatul European. Nordicii au 12 puncte in sase meciuri, fiind învinsi doar de Italia in doua randuri. Acestia sunt aproape de calificarea la primul turneu final din istorie, Campionatul European din 2020, lucru care l-a determinat pe Sauli Niinistö să ia loc la peluza stadionului Ratina, din Tampere.

Fotografia a devenit rapid virala pe retelele de socializare.

Mai jos clasamentul cu Grupa J, din care face parte finlanda.