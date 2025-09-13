Naţionala României va evolua în grupa D, cu Italia, Slovacia şi Turcia, la Campionatul European din 2026, potrivit tragerii la sorţi de sâmbătă, de la Belgrad.

Componenţa celor patru grupe:

Grupa A: Ungaria, Muntenegru, Franţa, Malta

B: Croaţia, Grecia, Georgia, Slovenia

C: Spania, Serbia, Ţările de Jos, Israel

D: Italia, România, Slovacia, Turcia

La ediţia din 2026 a Campionatului European se va implementa un nou sistem de joc. Cele 16 echipe vor evolua în patru grupe, fiecare având în componenţă două echipe participante la ultimul turneu final şi alte două venite din calificări. Vor juca tur-retur, iar primele trei clasate vor merge mai departe în grupe principale (grupele A şi B în grupa E, grupele C şi D în grupa F), în care vor juca cu adversare care nu provin din grupa preliminară.

Primele două clasate se vor califica direct în semifinale, iar ultimele patru vor juca meciuri de clasament final.

Campionatul European din 2026 va avea loc la Belgrad, între 10-25 ianuarie. La ediţia din 2024, România s-a clasat pe locul 8.

news.ro

