OPINIE / Fotbalistii romani au ramas in urma timpurilor: decat talent rau, mai bine am avea mediocritate buna

Mai nou, sa caracterizezi un jucator ca “excelent pentru Liga 1” inseamna ca vrei sa il jignesti.

In fotbalul romanesc, sa spui despre un jucator ca e talentat inseamna inca ca el da „calcaie” si „exterioare”, incearca „foarfeci”, mai dribleaza, cand si cand, cate un adversar sau mai inscrie cate un gol mediatizat. In timp ce in fotbalul care se respecta, jucatorii de la mediocru in sus incep sa acumuleze devreme cunostinte vaste de tactica, etica profesionala, dieta sanatoasa, fac o pregatire fizica exemplara fara sa strambe din nas si stiu sa isi aleaga luptele, adica inteleg ca o pasa cu latul completa valoreaza mai mult decat una cu calcaiul gresita, fotbalul romanesc este blocata intr-o paradigma gresita.

„Noul Hagi”, „Mbappe”, „Messi” sau „Ronaldo” de Romania pleaca vedete din campionatul intern, ridicati in slavi de presa, impresari sau oameni de fotbal interesati si sunt catalogati „mare talent”, doar ca sa fie rezerve la echipe mediocre din strainatate pentru niste jucatori mediocri. Mediocri, dar care care stiu insa ca, in 2019, trebuie sa faci pressing pentru a recupera balonul, indiferent cat de talentat esti pe hartie, in loc sa ai fite de primadona si sa te fofilezi pe la mijlocul terenului, dar si ca un gol al tau nu valoreaza nimic fara o victorie a echipei. De aceea, fotbalistii nostri pleaca "vedete" si "talente" si se intorc dezumflati ca un pneu cu pana.

Principala cauza, pentru care au fost foarte dificile meciurile cu Suedia si Norvegia din preliminariile pentru Euro 2020 si am luat doar doua puncte in trei meciuri, si alea cu noroc, este ca cele doua nationale nordice au mai multi mediocri buni decat avem noi talente rele. Jucatorii lor nespectaculosi, care alearga pana le explodeaza plamanii, sunt disciplinati tactic, se lupta pentru fiecare minge, fac preluare si paseaza rapid, dupa doar una-doua atingeri, sunt mai constanti, mai de incredere, mai apreciati la cluburile lor si joaca titulari, in timp ce „driblangii” nostri lustruiesc banca de rezerve sau scaunele din tribuna si se intreaba ce are lumea rea cu ei.

In conditiile actuale, daca nationala lui Cosmin Contra reuseste calificarea la Euro 2020, dintr-o grupa cu trei echipe mai bine adaptate fotbalului modern decat noi, inseamna fie ca selectionerul are noroc cu carul si este foarte abil, fie ca acolo sus cineva ne iubeste cu adevarat. Dar ne va face si sa perpetuam o fantezie despre fotbalistii romani si marele lor talent.