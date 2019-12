Urmarim si comentam impreuna ROMANIA - UNGARIA pe www.sport.ro si Facebook Sport.ro.

Romania - Ungaria, ora 12:00, este meciul supravieturii pentru nationala noastra la Campionatul Mondial de handbal. Neagu&Co au nevoie neaparata de victorie pentru o calificare in grupele principale ale competitiei.

Ungaria are avantajul golaverajului dupa primele patru meciuri din grupa C. Astfel, Romania e obligata sa castige pentru a continua Campionatul Mondial. Atat Romania, cat si Ungaria au invins cele mai slabe nationale ale grupei, Senegal si Kazakhstan, si au pierdut in fata Spaniei si Muntenegrului.

Romania va merge fara niciun punct in grupele principale daca se va califica si asta pentru ca a pierdut cu Spania si Muntenegru.

ROMANIA - UNGARIA | Cu cine vom juca in grupele principale daca ne vom califica



Romania stie deja ce adversare va avea in grupele principale, daca echipa lui Ryde va ajunge in faza eliminatorie. Rusia, Suedia si Japonia vor fi adversarele romancelor.

Romania ar urma sa joace pe 8, 10 si 11 decembrie. Primul meci va fi duminica impotriva castigatoarei Grupei D, apoi martea viitore contra locul 2 din Grupa D, iar miercuri contra Japoniei.

ROMANIA - UNGARIA | Cristina Neagu, MVP-ul Romaniei la CM de Handbal



Cristina Neagu este, asa cum era de asteptat, cea mai buna jucatoare a Romaniei la aceasta editie a Campionatului Mondial. Neagu a reusit nu mai putin de 30 de goluri in 3 meciuri.

Neagu este golghetera Romaniei si a patra in topul celor mai bune marcatoare de la Campionatul Mondial din Japonia. Neagu a fost menajata in meciul cu Kazakhstan din pricina unei accidentari. La ultimul meci contra Ungariei, in urma cu aproape un an, Neagu a suferit o accidentare horror: ruptura de ligamente incrucisate.