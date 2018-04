"Centurile nu te fac campion si banii nu te fac om" Florian Ceafalau, despre arestarea lui McGregor de aseara

Conor McGregor a fost arestat aseara dupa ce a creat haos dupa o conferinta de presa.

Sunt multe lucruri pe care banii nu le pot cumpara. Dragostea, cultura, bunul simt, fericirea si mai ales respectul. Acesta din urma se castiga greu si se pierde repede. Conor McGregor ne demonstreaza asta cu fiecare actiune pe care o face.

Exista o vorba in popor, "unii oameni sunt atat de saraci incat tot ce au sunt banii", iar Conor McGregor tinde sa implineasca acest proverb. Irlandezul a avut o ascensiune fulminanta in doar cativa ani, trecand de la statutul de luptator necunoscut la unul dintre cei mai cunoscuti atleti de pe planeta.

Meciul de box cu Mayweather i-a adus peste 100 de milioane de dolari, cariera lui parand insa ca s-a terminat dupa acest meci. Din ce in ce mai putin interesat de sport si din ce in ce mai haotic in comportament, McGregor tinde sa devina o amintire.

Tinut in brate de UFC, care i-a oferit oportunitate dupa oportunitate, Conor da cu piciorul la tot ce a cladit in cusca si isi creeaza imaginea unui golan fara minte, care sta pe o mina de bani.

Insa lui Conor ii vor ramane doar banii in curand. Respectul castigat dupa ce a cucerit centurile de campion la Feather si Lightweight a fost pierdut in mare parte dupa ce nu a vrut sa si le apere. Au trecut 2 ani si jumatate de cand nu si-a aparat centura la feather si 1 an si jumatate de cand nu si-a aparat centura la light. Sportul si mai ales fanii nu te iarta.

Iar ca sa completeze "meniul", Conor a inceput sa aiba un comportament in afara ringului din ce in ce mai nepotrivit pentru un sportiv, cu atat mai mult pentru un idol a milioane de fani. Mai intai a sarit in cusca la o gala Bellator si aproape ca s-a luat la bataie cu arbitrul, dupa care, aseara, a ajuns la inchisoare dupa ce a spart geamul autocarului in care se aflau luptatorii de la gala UFC din weekend.

Ce fel de sportiv se poarta asa?

Ce fel de campion se poarta asa?

Ce fel de legenda se poarta asa?

Si sa nu uitam bataia cu sticle dintre el si fratii Diaz, in care a lovit un copil in cap cu o doza de energizant. Episoadele in care McGregor si-a aratat adevaratul caracter, sau mai degraba lipsa lui, sunt multe.

L-ati vazut pe Muhammad Ali, cu care Conor s-a comparat de atatea ori, purtandu-se asa? L-ati vazut pe Fedor, legenda MMA-ului, purtandu-se asa? Pe Randy Couture? Pe CroCop? Pe St. Pierre? Pe Anderson Silva?

Faptul ca ai castigat 2 centuri nu te face un mare campion cum nici 150 de milioane nu te fac om. Sa fii un campion si sa fii om inseamna sa ai respectul celor din jur. Al luptatorilor si al fanilor. Iar Conor l-a pierdut definitiv, cel putin pe al meu. Saracul Conor, i-au ramas doar banii...