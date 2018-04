3 KO-uri care au avut loc weekend-ul acesta si pe care TREBUIE sa le vezi! BOXING DAY cu Florian Ceafalau

Vezi 3 KO-uri fantastice.

Weekend-ul ce abia s-a incheiat a adus o serie de meciuri extrem de interesante in box. Cei mai cunoscuti boxeri care au urcat in ring nu au dezamagit, reusind cateva executii spectaculoase, cu care au pus capat meciurilor foarte repede.

Cel mai tare KO a fost reusit de Jermall Charlo, unul dintre cei mai buni luptatori din lume la categoria mijlocie. Acesta l-a facut KO in runda a doua pe Hugo Centeno, dupa o serie uluitoare de lovituri. Charlo l-a provocat dupa meci pe nimeni altul decat Gennady Golovkin, cel care da piept in 2 saptamani cu Canelo in cel mai tare meci al anului.

Din punctul meu de vedere, Charlo este un boxer subestimat, ce le poate pune mari probleme celor doi "zei" ai divizie, GGG si Canelo. Cel mai probabil, acesta va boxa cu castigatorul dintre cei doi, in cel mai bun caz, si cu pierzatorul in cel mai rau caz. Cert este ca Charlo a demonstrat inca o data ca este o adevarata forta in aceasta categorie.

Un KO fantastic a fost reusit si de Gervonta Davis. Boxerul este unul dintre protejatii lui Floyd Mayweather, fiind antrenat si reprezentat de TMT Promotion. Acesta l-a facut KO pe Jesus Cuellar in runda a treia, cucerind titlul mondial WBA la super pana.

Desi a impresionat devenind a doua oara campion mondial, Gervonta pare genul de pariu pierdut din start de Mayweather. Calitatile sale in ring sunt bune insa pare o copie fidela a lui Adrien Broner, un alt fost protejat ce si-a ratat cariera din cauza caracterului. Davis este neinvins in ring insa nu acelasi lucru se poate spune de sala de judecata, avand probleme mari cu legea.

Un alt boxer important ce a trecut pe sub radar in acest weekend este Amir Khan. Britanicul l-a facut praf pe Phil Lo Greco in ceea ce nu s-a putut numi nici macar un meci de sparring, partida durand doar 39 de secunde!

Khan este in opinia mea unul dintre cei mai buni boxeri (ca stil) din box insa nu va avea nicio sansa atunci cand da piept cu un swarmer (boxer care pune presiune continua) sau un slugger (boxer ce se bazeaza pe lovituri puternice) pentru ca, stim cu totii, are una dintre cele mai fragile barbii din istoria boxului! Chiar si asa, Brook vs Khan ar trebui sa fie ceva special daca se face!

Alte doua meciuri demne de trecut pe lista sunt Broner vs Jessie Vargas, terminat egalitate, si victoria plictisitoare a lui Frampton in fata fostului mare campion Nonito Donaire. Boxul isi asteapta insa regalul din luna mai, cand vom aveam GGG vs Canelo, Bellew vs Haye, Linares vs Lomachenko si Adonis Stevenson vs Badou Jack.