„Doi jucători pe care nu i-aș lua la națională niciodată!” Nicolae Dică și Mihai Stoica i-au făcut echipa lui Edward Iordănescu pentru duelul cu Muntenegru 

„Tricolorii” vor juca primul meci împotriva naționalei din Muntenegru, în deplasare. Naționala României are o perioadă de foc în luna iunie, disputând nu mai puțin de 4 meciuri în 11 zile, astfel că Edward Iordănescu are o misiune dificilă.

Fostul secund al naționalei, Nicolae Dică, împreună cu Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, au vorbit despre primul meci al naționalei României, analizând lotul pe care selecționerul îl are la dispoziție.

Nicolae Dică și Mihai Stoica i-au făcut echipa lui Edward Iordănescu pentru duelul cu Muntenegru



Nicolae Dică și Mihai Stoica au început ulterior să schițeze un posibil 'prim 11' al naționalei, la Orange Sport, comentând care ar fi cele mai bune variante pentru fiecare post în parte. Cei doi și-au argumentat alegerile, iar la un moment dat, oficialul vicecampioanei României a dezvăluit și care sunt jucătorii pe care nu i-ar convoca la națională.

Mihai Stoica: „Niţă în poartă. Nu se discută. Mi-au zis băieţii de la naţională că nu-i poţi da gol, că zboară din bară în bară. N-am crezut că Niţă poate ajunge la nivelul ăsta”

Nicolae Dică: „Fundaș dreapta Raţiu. E jucătorul care m-a impresionat. În centru Chiricheş și Rus. Pe Rus l-aş vedea pentru că are o viteză mai bună decât Burcă. E bun la duelul aerian şi pe faza de construcție e mai bun"

Mihai Stoica: „De acord”

Nicolae Dică: „Fundaș stânga să fie Camora”

Mihai Stoica: „Sunt doi jucători pe care nu i-aş lua la naţională niciodată (n.r. - Bancu şi Camora). Ştefănescu îmi place foarte mult şi i-aş găsi loc imediat. E foarte inteligent. A jucat numărul 10, se descurcă, în drepta, oriunde”

Nicolae Dică: „Răzvan Marin, mijlocaş defensiv. Dacă-l pui ofensiv, nu e precum Olaru și nu vine în careu. El stă mereu la 20 de metri, să dea la poartă. Are viziune multă din spate și verticalizează”

Mihai Stoica: „Nu prea e poziţia lui, dar şi eu aş juca acolo cu el ca mijlocaș defensiv. E foarte inteligent, cu picior foarte bun. Iulian Cristea nu e o soluţie acolo. E fundaş central, care a jucat şi mijlocaş defensiv. Dacă vrei să ajungi la poartă e mai complicat".

Mihai Stoica: „Interii îi pot sufla eu acum: Olaru şi Cicâldău. Cicâldău are constanţă. A jucat”.

Nicolae Dică: „Eu mă gândeam la Olaru şi Tănase ca interi. Aş juca cu Ivan în dreapta, în stânga cu Tavi Popescu şi în centru cu Alibec. Alibec are o problemă la centrări, dar îi are pe interi şi Tavi Popescu, iar ei ajung în careu".

Mihai Stoica: „Maxim e atacant lateral pentru mine, nu e inter. Maxim trebuie să se bată pentru titularizare cu Octavian Popescu. În dreapta nu avem atacant lateral, iar în stânga sunt mulţi. Ivan a jucat în dreapta şi a intrat bine, Octavian Popescu nu poate. Nu văd naţionala fără Octavian Popescu, e cel mai bun jucător român!”.

Echipa făcută de Nicolae Dică: Niță – Rațiu, Chiricheș, Rus, Camora – Olaru, R. Marin, Fl. Tănase – Ivan, Alibec, Oct. Popescu

Echipa făcută de Mihai Stoica: Niță – Rațiu, Chiricheș, Rus, Ștefănescu – Olaru, R. Marin, Cicâldău – Ivan, Fl. Tănase, Oct. Popescu