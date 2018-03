Victoriile cu Israel si Suedia l-au convins: "E periculos de cate ori pune piciorul pe mine!" Noul STAR al Romaniei descoperit de Contra

Nationala Romaniei este intr-o evidenta revenire de forma. Echipa lui Contra a castigat amicalele cu Israel si Suedia.



Romania pare ca s-a schimbat total o data cu venirea lui Cosmin Contra, iar acest lucru se vede si in rezultate. Selectionerul a convocat si fotbalisti care pana acum nu erau obisnuiti cu lotul national, iar unul dintre ei a iesit in evidenta.

Alexandru Mitrita, mijlocasul in varsta de 23 de ani al Craiovei, este unul dintre oamenii din noul val care l-a impresionat pe Basarab Panduru. Fostul international este de parere ca Mitrita este jucatorul cu cel mai mare potential de crestere din lotul echipei nationale.



"Rotariu are stilul ala, nu avem cum sa ne asteptam la altceva. Rotariu nu o sa fie niciodata Mitrita, de exemplu. Mi se pare ca Mitrita, de cate ori pune piciorul pe minge, este periculos”, a declarat Basarab Panduru pentru TelekomSport.

Mitrita a intrat in repriza a doua a meciului cu Israel si a dat o pasa de gol in victoria cu 2-1. In partida cu Suedia a fost titular si s-a evidentiat prin cateva executii tehnice, in limitele in care i-a permis gazonul din Banie.