Lider în clasamentul golgheterilor din Superliga, Munteanu nu a fost convocat de Mircea Lucescu la naționala de seniori a României pentru acțiunea din martie. Selecționerul a spus că este mai bine pentru atacantul lui CFR Cluj să evolueze la U21 decât să fie rezervă la seniori.

Louis Munteanu ar putea juca și la naționala mare, și la U21, în iunie



În luna iunie, România va înfrunta Austria (7 iunie) și Cipru (10 iunie), în preliminariile CM 2026, în timp ce naționala U21 va participa la Campionatul European de tineret, acolo unde va înfrunta Italia (11 iunie), Spania (14 iunie) și Slovacia (17 iunie).



Daniel Pancu, selecționerul naționalei de tineret, spune că există posibilitatea ca Louis Munteanu să fie chemat la naționala mare pentru meciul cu Austria, iar ulterior să revină la U21 pentru Campionatul European.



"Nu avem nicio problemă dacă Mircea Lucescu îl va lua la naționala mare. Doar să ne spună cu două săptămâni înainte ca să știm exact.



El poate și juca și în Austria, dar și la noi, fără probleme. Din punct de vedere regulamentar, se poate. Și fizic ar putea. Echipa mare vorbește aici, nu noi", a spus Daniel Pancu, la Digisport.

Meciul Austria - România va avea loc la Viena, sâmbătă, 7 iunie, de la ora 21:45. Interesant este că tot în Austria are programat un cantonament și naționala U21 a României, în perioada 29 mai - 9 iunie. Ulterior, micii tricolori vor pleca în Slovacia pentru Campionatul European.

Reacția lui Louis Munteanu după România U21 - Olanda U21 0-2

Deși a marcat 20 de goluri în Superliga și a fost unul dintre cei mai în formă atacanți români, Munteanu a fost lăsat la naționala U21 de Mircea Lucescu.

Selecționerul a explicat că e mai bine să joace titular la tineret decât să fie rezervă la seniori.



"Pentru Euro avem o echipă foarte bună, am arătat că avem foarte mare calitate și suntem pozitivi. E foarte important, mă bucur că mister mi-a dat această oportunitate. Zic eu că până acum am făcut-o cu brio. Acum să vedem, la Euro cu siguranță va fi un nivel mai ridicat. Cum am spus, avem un grup foarte bun și cu siguranță vom scoate rezultate bune și vrem să ne calificăm din grupe.

Putem să facem la fel ca generația aceea (n.r. - 2019). Avem un grup foarte bun, unit, și s-a văzut în multe momente că putem să facem rezultate foarte bune. Foarte multă lume... Le mulțumim că vin la meci, că ne apreciază și sperăm să vină și la Euro.

(Despre convocarea la naționala mare) Am venit aici cu inima deschisă, să ajut colegii. Ce pot să spun? Am fost fanul numărul 1 al echipei mari, dar asta a fost să fie, n-am fost convocat. Normal că aștept convocarea. Acum, când va veni, nu depinde de mine. Așa cum am spus, am fost alături de băieți. Din păcate, au pierdut primul meci, sper să facă meciuri cât mai bune.

Na, zic eu că am făcut meciuri bune. Meci de meci trebuie să demonstrez tot ce pot. Așa a fost să fie. Acum, pe viitor, poate o să fiu acolo", a spus Louis Munteanu, după meciul cu Olanda.