Un jucator din nationala Romaniei si-a surprins toti colegii! Si-a facut TATUAJ ca Neymar! Cum arata

Dorin Rotariu a fost selectionat la echipa nationala pentru partidele amicale cu Israel si Suedia, ambele transmise in direct de Pro TV.

Imprumutat de Club Brugge la Mouscron, Dorin Rotariu se simte foarte bine la fosta echipa a lui Mircea Rednic. Rotariu a inscris 6 goluri in campionat in acest sezon si l-a convins pe Cosmin Contra sa-l selectioneze pentru partidele amicale de luna aceasta.

Plecat in Belgia in 2016, Rotariu si-a surprins colegii si cu un nou tatuaj. El a ales sa-si dezeneze chipul unui leu pe pumnul mainii stangi, la fel cum are si starul celor de la Paris Saint-Germain, Neymar.

"Zodia mea si faptul ca muncesc, ma inspira. Leul este regele junglei, asa trebuie sa fiu si eu! Un rege al fotbalului nu pot fi, sa fim seriosi, acela e Messi! Pot fi si eu un rege al junglei fotbalului, ca determinare, munca si sacrificiu.



Mi-am dorit de mic sa-mi indeplinesc visurile, insa nimic nu vine usor, ci doar prin sacrificii de 10-15 ani. Muncesti mult si greu, e clar, acesti ani, dar dupa aceea stai linistit" a explicat Rotariu semnificatia tatuajului pentru Gazeta.