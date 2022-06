Boris Keca are cetățenia bosniacă, dar este stabilit în România, unde s-a căsătorit cu o româncă și antrenează la academia lui CS Dinamo. Fostul fotbalist din Liga 1 spune că plecarea lui Mirel Rădoi de pe banca echipei naționale a fost precipitată, iar despărțirea de Edi Iordănescu, după doar patru meciuri oficiale, ar fi și ea o greșeală. Keca îndeamnă la răbdare, dar și la implementarea unui stil de joc specific "tricolorilor" și la folosirea unei formule de echipă mai stabilă.

"Cum să te afecteze presiunea? Presiune există la orice echipă. La națională trebuie să fie cea mai mare presiune. Dacă nu reziști la presiune, nu joci fotbal și nu vii la echipa națională. 'Lasă-mă să fac un proiect pe zece ani!'. Dar cu academii, cu reforme, la nivel de administrație, nu la națională. Nu garantează nimeni că în zece ani, dacă ești lăsat să faci ce vrei, o să te bați cu Anglia și Italia.

Cred că România are nevoie de un stil de joc, în primul rând. În patru meciuri, nu am văzut o formulă stabilă de echipă și un manieră proprie de a aborda partidele. Zic că sunt multe meciuri și de asta se schimbă mereu primul '11'. Dar Bosnia, Finlanda și Muntenegru au folosit șapte-opt jucători în toate meciurile. Dacă greșește un jucător, încerci altul. E simplu. La națională nu există a greșit, să-i dăm șanse la infinit. O dată, a doua oară, a treia oară. 'Ok, la revedere, următorul!'.

Cred că sunt mulți jucători români care pot să facă față la un nivel bun și pot să fie chemați la națională. Nu înțeleg de ce jucătorii nu sunt chemați din Arabia și din Asia sau dacă au peste 30 de ani. Stefan Mugoșa, muntenegreanul care ne-a dat trei goluri, are 30 de ani și joacă în Coreea de Sud, la echipa de pe locul opt din 12. Nu știu să fie un supercampionat în Coreea de Sud. Dacă ai nevoie de un jucător de 35 de ani, care e sănătos și într-o formă fizică bună, ia-l la națională, folosește-te de el. Dacă vrei rezultate, nu schimbi generațiile în întregime.

Cred că Edi Iordănescu a făcut pasul prea devreme la echipa națională. E un antrenor bun, dar nu cred că s-a adaptat încă la noua funcție. E activitate diferită față de o echipă de club. Nu ai jucătorii la antrenament în fiecare zi, îi ai maxim 10 zile, două săptămâni, depinzi mult de pregătirea de la echipe, iar peste 50% depinde de selecție. Din punctul meu de vedere, greșeala e că l-au lăsat să plece pe Mirel Rădoi. Exact când începuse să schițeze ceva, să aibă un model, un stil, s-a luat totul de la zero. Trebuie să ții un antrenor mai mult timp. Și cu Edi, ai pornit cu el, lasă-l trei ani. Strigă demisia, pune presiune, spune că ești nemulțumit de rezultate, dar să vedem după un ciclu de trei ani ce a realizat și ce nu.

La naționala Bosniei, bulgarul Ivaylo Petev e și el contestat, pentru că a venit după Susici, Bazdarevici, Prosinecki, Bajevici, niște legende. Dar jucătorii sunt mulțumiți, echipa e pe primul loc în grupă. Nu au ce să-i facă, nu îl pot da afară. Ungaria a reușit o revitalizare cu selecționer străin, Marco Rossi, la fel Georgia sau Armenia. Dar României cred că îi trebuie un antrenor român. E un fotbal cu un anumit specific. Trebuie însă un antrenor cu o experiență mai mare. Boloni cred că era o soluție bună, dar nu știu ce s-a întâmplat la negocieri", a declarat Keca pentru Sport.ro.

Boris Keca (44 ani) este etnic sârb născut la Bihaț (Bosnia și Herțegovina), a fost junior la Borac Banja Luka (1991-1998) și a evoluat la Borac Banja Luka (1995-1996), BSK Banja Luka (1996-1998), Omladinac Banja Luka (1998-1999), FC Național București (1999-2003), FC Brașov (2003-2004), FCSB (2005), Pandurii Tg. Jiu (2005-2006), FC Argeș Pitești (2006-2007), Concordia Chiajna (2007-2008) și Voința Domnești (2008-2009). El deține licența B de antrenor și a pregătit echipe de juniori ale cluburilor Pro Luceafărul București, FC Dinamo 1948 (2018-2022) și CS Dinamo București (2021-prezent). Este căsătorit cu o româncă, deține cetățenia bosniacă, antrenează grupa 2007 de la CS Dinamo și are un băiat fotbalist.