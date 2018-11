Tucudean patron de club, Manea antrenor! Cine ramane in plus dupa antrenament si cine se transfera primul

Tucudean si Manea sunt la nationala pentru meciurile din Nations League.

George Tucudean si Cristi Manea sunt colegi de camera la CFR Cluj si au avut un moment de sinceritate inainte de meciurile echipei nationale.

Tucudean a dezvaluit ca Manea ajunge ultimul la antrenament, dar pleaca primul. In plus, Tucudean este cel care petrece mai mult timp in sala de forta.

Cand a venit vorba de un posibil tranfer, Tucudean a fost categoric: "Eu ma transfer primul, ca el e imprumutat si trebuie sa stea un an", a spus atacantul nationalei.

In final, Tucudean a spus ca urmeaza sa fie patron de club in timp ce Manea prefera pozitia de antrenor.

"Tu te faci patron. da, pai il dau afara dupa un egal"