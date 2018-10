Tucudean, la un pas sa plece de la CFR Cluj! Oferta uriasa din Rusia pentru atacantul nationalei! Ce suma este gata sa plateasca

Atacantul a fost urmarit la partidele echipei nationale.

George Tucudean poate sa prinda un transfer important in aceasta iarna! Atacantul de 27 de ani care a mai jucat in trecut la Standard Liege sau Charlton Athletic este dorit de Dinamo Moscova, scrie Fanatik. Clubul aflat pe locul 8 in Premier League din Rusia l-a urmarit in ultima perioada pe Tucudean si pregateste oferta.

Fosta echipa a lui Dan Petrescu este gata sa plateasca 1.5 milioane de euro pentru Tucudean, suma care i-ar putea convinge pe cei de la CFR Cluj sa-l cedeze, avand in vedere ratarea calificarii in grupele unei competitii europene.

Tucudean are 8 goluri in acest sezon de Liga 1 si a marcat un gol vital pentru nationala Romaniei in Serbia, la scorul de 1-1. Din pacate, reusita sa nu a adus victoria nationalei Romaniei, Mitrovic reusind atunci sa egaleze. Tucudean a fost dorit in vara si in China, de Guizhou Hengfeng, echipa lui Dan Petrescu, insa nu a dorit sa plece.