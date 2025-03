Unicul gol al meciului a fost marcat de Armin Gigovic, în minutul 14. România a solicitat un penalty în repriza secundă pentru un henț evident în careul oaspeților, însă arbitrul olandez Danny Makkelie nu a dictat 11 metri nici după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

Reacția lui Mircea Lucescu după 0-1 cu Bosnia

După meci, Mircea Lucescu a vorbit despre tristețea din vestiarul României și a încercat să găsească unele explicații pentru eșec. Selecționerul a acuzat maniera de arbitraj a lui Danny Makkelie, a numit "dubioasă" faza din repriza secundă când nu s-a dictat penalty pentru tricolori, însă este convins că România poate învinge în deplasarea din Bosnia.



"E o tristețe generală. Ne-am fi dorit foarte mult să începem cu o victorie, așa cum am fi meritat. Am dominat, am avut multe situații de gol. Am avut în față o echipă care s-a bătut și a făcut tot ce a fost posibil să nu se joace. Au profitat de golul venit la început, când ne-au prins relaxați. Arbitrul le-a dat posibilitatea, i-a lăsat să se refacă în teren. Trebuia să-i scoată în afara terenului, cum a făcut cu Tănase.



Am avut și două situații destul de dubioase, un penalty. Toate parcă au contribuit la această nereușită. Mergem înainte. Și noi putem câștiga la ei. Vorbim de o generație de suflet, dar suntem obligați să găsim alternative la acel grup de jucători care a început această campanie.



De acum încolo, confruntările sunt la nivel puțin mai ridicat, iar noi trebuie să facem față și să abordăm jocurile de maniera în care am făcut-o. Am dominat categoric, ceea ce nu am făcut până acum. Până acum aveam 40% controlul jocului și apelam la foarte multe mingi lungi.



Noi avem jucători tehnici, avem un control foarte bun al mingii. Pe asta trebuie să ne bazăm și să perfecționăm. Ne trebuie mai multă șansă de reușită la finalizare", a spus Mircea Lucescu, la Digisport.

Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026