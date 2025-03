România va debuta în calificări pe 21 martie, contra Bosniei, pe Arena Națională, urmând ca pe 24 martie să joace în deplasare cu San Marino.



În lot și-au făcut loc trei debutanți din Liga 1: Mihai Popescu (FCSB), Dennis Politic (Dinamo) și Denis Ciobotariu (Rapid).

De asemenea, Vlad Dragomir, mijlocașul titular la Pafos (Cipru), a fost convocat pentru prima dată la prima reprezentativă.

Program infernal pentru Bosnia, înaintea duelului cu România

Presa din Bosnia a anunțat că naționala pregătită de Sergej Barbarez are programate patru sesiuni de antrenamente la Butmir, iar cel de-al cincilea ar urma să aibă loc pe Arena Națională, cu o zi înainte de meci.

În plus, sesiunile de pregătire din Bosnia se vor desfășura fără prezența publicului sau ale reprezentanților media.

Nicușor Stanciu: "Avem nevoie de cele 3 puncte!"



Căpitanul României este convins că o victorie în primul meci va oferi moral echipei pentru restul campaniei.



„Sper să continuăm ceea ce am construit în ultimii doi ani. Cred că am ajuns să jucăm și mai bine decât am făcut-o în preliminariile pentru EURO. Fiind și primul meci, este cel mai important al campaniei. Știm ce moral îți oferă o primă victorie. Avem nevoie de cele 3 puncte pentru că toți ne dorim să mergem la Mondial”, a declarat Stanciu pentru AS.ro

Programul complet al grupei noastre este următorul: