Virgil Ghiță a afirmat, joi, într-o conferință de presă, că naționala de fotbal a României ar trebui să abordeze partida amicală cu selecționata Canadei ca pe un meci oficial.

Virgil Ghiță, înainte de România - Canada: "Nu sunt eu în măsură să spun dacă pot deveni titular"

''Fiecare convocare pe care am primit-o a fost foarte importantă. Mă simt foarte bine la echipa națională și îmi doresc să fiu aici cât mai des. Referitor la meciul cu Canada, este la fel de important ca toate celelalte meciuri. Trebuie privit ca pe un meci oficial, luat în serios ca un meci oficial și să încercăm să ne facem jocul nostru și să câștigăm. Normal că sperăm la calificarea la Mondiale, suntem încrezători, șanse încă sunt.

Trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l câștigăm. Doar așa ne putem califica și sunt sigur că putem face asta. Suntem un grup bun, un grup unit și dacă jucăm un fotbal bun și reușim să facem ce facem la antrenamente, sunt sigur că vom reuși. Nu sunt eu în măsură să spun dacă pot deveni titular la națională, eu trebuie să-mi fac doar treaba la antrenamente, pe teren trebuie să dau tot ce am mai bun și să respect indicațiile domnului antrenor. Așa că el decide, eu sunt acolo doar să mă antrenez cât pot de bine și să încerc să demonstrez'', a declarat Ghiță, potrivit Agerpres.

Virgil Ghiță: "Fotbalul german mi-a adus un pic de entuziasm"





Referitor la transferul său din acest an la echipa germană de ligă secundă Hannover 96, Ghiță s-a arătat foarte încântat, precizând că i se potrivește fotbalul practicat în această țară.



''Fotbalul german mi-a adus un pic de entuziasm, să zic așa, pentru că în Germania cultura fotbalistică este mult mai mare, stadioanele sunt mult mai pline și mult mai mari, așa că sunt foarte fericit să joc întotdeauna cu zeci de mii de oameni în tribună. Echipa este una de tradiție, una foarte mare și chiar m-am adaptat bine pentru că am avut și norocul de a întâlni acolo colegi și un staff foarte bun și foarte primitor.

Cred că mi se potrivește fotbalul din Germania, mă simt foarte bine, meciurile sunt cu intensitate, cu ritm, în același timp și tacticizate, deci cel puțin la echipa la care sunt acum, joc un fotbal bun și un fotbal dominant și îmi place foarte mult'', a mai spus Ghiță.



Echipa națională de fotbal a României întâlnește Canada, la 5 septembrie (ora 21:00), pe Arena Națională din București, într-o partidă amicală, și Cipru, în 9 septembrie (ora 21:45), pe GSP Stadium din Nicosia, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

