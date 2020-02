SUPER GOL primit de Romania U18! RACHETA de la 30 de metri, rapidistul din poarta nici n-a avut timp s-o vada! Cum a marcat Palumbo

Cu 10 minute inainte de pauza, Norvegia U18 a deschis scorul contra Romaniei.

Portarul Tataru de la Rapid s-a intins dupa minge, dar n-a avut nicio sansa. Racheta trimisa de Palumbo de la 30 de metri s-a dus in vinclu!



Romania participa la un super turneu de pregatire in Spania, alaturi de Portugalia, Norvegia si Turcia. Toate meciurile nationalei U18 sunt transmise live pe www.sport.ro si PRO TV Plus. Dupa jocul cu Norvegia, Romania intalneste duminica Portugalia, apoi marti Turcia. Ambele jocuri se disputa la aceeasi ora, 16:00.