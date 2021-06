"Stau unii pe acasa, n-au ce face si comenteaza ce declaratii dau eu..." Lucescu, nervos dupa ce Iordanescu s-a luat de el: "Spune cea mai mare prostie"

Lucescu a vorbit despre atacul venit din partea lui Anghel Iordanescu dupa ce l-a recomandat pe italianul Marco Rossi pentru banca Romaniei.

"E cea mai mare prostie pe care o putea spune Mircea Lucescu. Nu ma asteptam sa faca o asemenea afirmatie. Ce poate sa garanteze actualul antrenor al Ungariei? S-a mai facut o greseala cu Daum, a fost cea mai mare eroare pe care a facut-o FRF. Lucescu a facut aceasta afirmatie doar din punctul de vedere al relatiei pe care o are cu respectivul selectioner", a comentat Iordanescu.

La plecarea spre Kiev pentru reluarea pregatirilor cu Dinamo, Mircea Lucescu i-a dat replica. Crede ca Iordanescu se plictiseste acasa.

"Rossi e un baiat care a facut performanta extraordinara, il cunosc foarte bine. A castigat campionatul Ungariei, a ridicat echipa nationala a Ungariei. Sunt unii care n-au ce face si comenteaza declaratiile altora. Nu se va lua nimeni dupa mine, eu n-am raspunderea asta sa fac recomandari la nationala. Rossi e un selectioner care obtine rezultate. E foarte serios, e super apreciat, are o varsta buna. Sunt si la noi antrenori care pot sa fie selectioneri. Concurenta face parte din meseria noastra. Nu eu decid. Am dat o sugestie. El ramane acelasi antrenor, nu depinde de aprecierea mea.

Echipa nationala a Romaniei are un antrenor, e tanar, mergem inainte cu el. Am vrut sa punctez ca sunt antrenori straini care au obtinut rezultate bune. Sunt altii care se ocupa. Eu am vrut sa punctez valoarea acestui antrenor. Are drumul lui, probabil vrea o echipa din campionatul Italiei. Faptul ca eu l-am apreciat, probabil ca-i ridica putin valoarea, interesul. Sunt unii care stau acasa, n-au ce face si pe urma dau replica la declaratii", a comentat Lucescu.