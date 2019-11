Stanciu, FACUT PRAF: "E unul dintre cei mai slabi! Doar imbraca tricoul, O RUSINE!" Ce ar trebui sa faca FRF: "Fara obiectiv si reconstruim in urmatorii doi ani!"

Ionel Ganea, fost jucator exponential al echipei nationale, este dezamagit de rezultatul meciului cu Suedia, insa este de parere ca vina nu ii apartine in totalitate lui Contra.

Ganea a pus tunurile pe Nicolae Stanciu pe care il considera unul dintre principalii vinovati din teren pentru ratarea calificarii. De asemenea, Ganea spune ca trebuie inceputa o reconstructie totala a nationalei, iar urmatorul selectioner nu trebuie sa aiba un obiectiv clar.

"Meciul a fost sub asteptarile tuturor romanilor. Imi pare rau, sincer! Toata lumea se ia de Contra, dar nu am vazut la jucatori dorinta aia de a lupta, de a castiga meciul. Mi se pare ca prea usor am renuntat la duelurile unu contra unu. Sunt foarte dezamagit. In primul rand Stanciu, are o experienta bogata in Europa, joaca in Champions League, dar este unul dintre cei mai slabi jucatori de la echipa nationala. Nu aduce niciun plus. Vine la echipa nationala doar sa imbrace tricoul, mi se pare o rusine. Nici Puscas nu a fost in apele lui. Indiferent cine va veni selectioner, eu daca as fi presedintele FRF, as spune ca reconstruim, nu punem obiectiv si asteptam doi ani sa construim o noua echipa. Pentru ce sa-i mai dau credit lui Stanciu? Adu-l pe Ianis, adu-l pe altul mai tanar", a declarat Ionel Ganea la ProX.