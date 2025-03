Cu trei zile înaintea meciului de la București, selecționerul Bosniei a ținut o prelegere la un curs pentru obținerea licenței UEFA Pro la care au participat aproximativ 20 de persoane, scrie Reprezentacija.

Sergej Barbarez l-a prezentat pe Dennis Man înainte de România - Bosnia: "Iresponsabil pe faza defensivă. Unul dintre cei mai buni jucători din lotul României"



În prezentarea sa, Sergej Barbarez (53 de ani), selecționer al Bosniei din aprilie 2024 - prima experiență ca antrenor - a arătat cum l-a analizat pe Dennis Man înaintea meciului cu România.



În fișa lui Man prezentată pe un ecran din sală, Barbarez l-a descris astfel pe jucătorul de la Parma: "Extremă dreapta, jucător de picior stâng, viteză extremă. Excelent în situații unu contra unu. Are o medie de nouă driblinguri pe meci și are cele mai multe pase cheie din echipă. Îi place să intre în interior pentru a se folosi de piciorul său de bază, cel stâng. Are un șut excelent. Iresponsabil pe faza defensivă. Unul dintre cei mai buni jucători din lotul României".