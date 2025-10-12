Austria conduce grupa cu 15 puncte, și este mare favorită pentru a merge la Mondial.



Austria a învins România în turul de la Viena, scor 2-1. Au marcat Gregoritsch și Sabitzer pentru austrieci, iar pentru tricolori, Tănase.



Cea mai mare diferență de scor între cele două naționale s-a înregistrat în 1986, atunci când România a câștigat, la București, cu scorul de 4-0. Mircea Lucescu a fost demis după acea partidă.



Echipe probabile:



România: Târnovanu - Rațiu, Ghiță, Burcă, Chipciu - Marius Marin, Screciu - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea Selecționer: Mircea Lucescu



Austria: Pentz - Posch, Danso, Alaba, Prass - Laimer, Seiwald - Schmid, Gregoritsch, Sabitzer - Arnautovic Selecționer: Ralf Rangnick



Austria e favorita caselor de pariuri, care îi acordă o cotă de 1.78 pentru o victorie la București. România are cotă 5.00 pentru un succes.



Egal - 3.65



Alte cote:

Pauză sau final - 1.65



X - prima repriză 2.25



1:1 scor final - 6.90



Răzvan Marin s-a accidentat la antrenamentele naționalei și nu va juca în meciul de diseară.



Intre cei doi tehnicieni este egalitate la meciurile directe, 1-1.



Naționala României este pe locul 51 în lume, în timp ce Austria este pe 22.



Meciul se joacă pe Arena Națională, și sunt așteptați în jur de 30.000 de suporteri.



Davide Massa din Italia va conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,71 cartonașe galbene pe meci, și 0,21 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

