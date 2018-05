Romania se pregateste de SHOW TOTAL cu Chile! Ce a reusit azi Grozav la antrenament

"Doar eu fac convocarile la nationala. Daca pierd, eu platesc" - spune Contra.

A trecut peste cearta cu Hagi pentru Ianis. Fotbalistii nationalei n-au intrat inca in vacanta. Romania are meci cu Chile, joi, de la ora 17, la PRO TV.



Fotbalistii Romaniei s-au antrenat in timp ce credinciosii s-au rugat de Rusalii la biserica de lemn de langa terenul unde se pregatea nationala. Chipciu, Budescu si Stanciu nu sunt la mondial, dar nici n-au intrat in vacanta.



Grozav a fost grozav la concursul de lovituri libere. Budescu si Stanciu au tinut pasul cu el. Lobont are 40 de ani, dar n-a uitat sa apare.



La 30 de grade, fotbalistii nationalei s-a racorit pe teren. Romania l-a batut pe Alexis Sanchez la Cluj, iar revansa cu Chile va fi la PRO TV, joi, la ora 17.