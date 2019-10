Reactie dura dupa 3-0 cu Feroe: "E de ras, scor mincinos!" Atac la Contra si sefia FRF

Romania a invins cu 3-0 Feroe, toate golurile fiind marcate in ultimele 20 de minute.

Justin Stefan, secretarul general al LPF, a criticat FRF dupa victoria Romaniei cu Feroe, 3-0, obtinuta in ultimele 20 de minute.

Oficialul LPF a criticat stategia FRF si spune ca va face "dezvaluiri despre ce se intampla in fotbalul romanesc".

"Cand iti arde mai mult de imagine decat de sport, ajungi sa te chinuiesti si cu Insulele Feroe. E de ras ca am ajuns sa tremuram constant in faţa unor echipe mici.

Am fost la un pas de o rusine nationala. Sa nu ne luam dupa scor, deoarece este unul mincinos. A venit timpul sa spunem adevarul asupra situatiei dramatice in care se gaseste fotbalul romanesc, sa nu mai tratam cu manusi managementul de la FRF, sa nu mai inghitim povesti precum promovarea fotbalului feminin, succesul debordant al regulii U21 sau protestul faţa de Iran, branduiri si rebranduiri la nivelul FRF sau al Ligii a 2-a ori a 3-a.

Fotbalul romanesc este la pamant, perceptia fanilor asupra fenomenului este profund negativa, stadioanele sunt deplorabile, iar performanţele raman doar un accident intr-o strategie de dezvoltare, de fapt, inexistenta.

Vorbe, forme fara fond si multe realizari la hectar, bifate doar ca sa fie bifate, dar care nu vor produce rezultate sportive.

Un fotbal trist, fara directie si fara viitor. Raman cateva intrebari: Cat mai acceptam un management care de fapt nu a adus niciun plus de valoare pentru fotbalul romanesc?

Cand incepem sa vorbim serios despre viitorul fotbalului romanesc? Cand vom avea un plan pentru a nu ajunge cu totul la periferia fotbalului european? Tacerea inseamna complicitate, iar eu, incepand de azi, voi vorbi despre tot ceea ce se intampla in fotbalul romanesc, cu subiect si predicat, cu cifre, cu probe, cu curaj si cu dorinta unei schimbari reale”, a scris secretarul general al LPF pe Facebook.

Romania e, in acest moment, pe locul 3 in grupa F a preliminariilor EURO 2020, cu 13 puncte. Echipa antrenata de Contra este cu un punct in spatele Suediei. Grupa e condusa autoritar de Spania.