Printre surprizele noului selecționer se numără și Alexandru Chipciu (35 de ani), căpitanul celor de la Universitatea Cluj, care va reveni la echipa națională după o pauză de cinci ani.

De șase ori campion al României, experimentatul jucător al ardelenilor l-a impresionat pe ”Il Luce” cu evoluțiile sale și va reveni în circuitul echipei naționale.

Imediat după ce convocarea sa la prima reprezentativă a devenit oficială, Alex Chipciu a oferit un interviu site-ul clubului său și a dezvăluit cum a primit vestea că va juca din nou pentru țara sa.

Alex Chipciu: ”Asta am simțit prima dată”

„E emoționant pentru mine să mă duc la echipa națională la vârsta asta. Mi-am setat creierul să mă gândesc doar ce e aproape de mine, și acum aproape de mine e meciul cu Dinamo. Așa e cel mai corect și cel mai normal și așa mă motivez cel mai bine. Emoție am simțit prima dată.

Se schimbă lucrurile acum, am debutat fiind copil. Era Mutu, pe Chivu încă nu l-am prins. Eram la FC Brașov. Acum, după o carieră lungă, vii altfel. Până la o vârstă m-am gândit clar la mine, probabil asta e și vârsta, și maturitatea. Dacă e conjunctura asta și n-avem fundaș stânga și sunt de ajutor, dacă pot ajuta, cred că e foarte bine.

M-a surprins. Dacă am fost aproape înainte de EURO și tot se zvonea și am fost aproape să mă duc la EURO... am avut așteptări și înainte, cu discuții, și cu Mirel Rădoi la fel. După EURO, cu siguranță nu-mi mai făceam planuri cu echipa națională. Când mi-a zis domnul Sabău că o să mă cheme, chiar eram emoționat”, a spus Alex Chipciu, într-un interviu acordat pentru canalul de YouTube al celor de la Universitatea Cluj.

Chipciu va reveni la naționala României după o pauză de cinci ani. Ultimul său meci sub ”tricolor” a fost pe 8 septembrie 2019, în campania de calificare la Campionatul European din 2020, într-un meci cu Malta (1-0).

Până acum, Chipciu a strâns 47 de selecții pentru naționala de seniori a României, reușind să marcheze de șase ori.

Kosovo - România, pe 6 septembrie, cu Mircea Lucescu pe bancă

Mircea Lucescu va avea 6 meciuri pe banca naționalei României în 2024. În perioada septembrie-noiembrie sunt programate duelurile din Liga Națiunilor, după cum urmează:

6 septembrie: Kosovo - România

9 septembrie: România - Lituania

12 octombrie: Cipru - România

15 octombrie: Lituania - România

15 noiembrie: România - Kosovo

18 noiembrie: România - Cipru

După meciurile din Liga Națiunilor, România își va afla și adversarele din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026.