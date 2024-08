Adrian Iencsi (49 de ani) a fost unul dintre jucătorii pe care Mircea Lucescu (79 de ani) i-a inventat în mandatele sale la Rapid (1997-1998, 1999-2000). Fostul stoper spune că actualul selecționer al României nu are frică să promoveze jucători tineri și că acesta are un fler incredibil să selecteze și să dea încredere jucătorilor care nu s-au consacrat încă. Iencsi e sigur că "Il Luce" va infuza lotul naționalei cu nume surprinzătoare, în perspectiva calificărilor pentru CM 2026.

"Cu toții suntem surprinși superplăcut că Mircea Lucescu a venit la echipa națională. E un lucru extraordinar. Spun asta în cunoștință de cauză, pentru că am lucrat cu dânsul și scoate jucători așa, de nicăieri. Jucători tineri care nu spun prea multe altora. O să vedeți, o să avem parte de jucători la echipa națională de care nimeni nu se așteaptă să fie convocați. Sunt sigur de acest lucru.

Important e să avem cu toții răbdare, pentru că nu poți să creezi o echipă națională foarte bună într-un timp foarte scurt. Noi tot ce am făcut până acum am făcut din entuziasm, din foarte multă muncă, cu foarte multă trudă. L-am felicitat de foarte multe ori pe Edi Iordănescu, pentru tot ceea ce a creat la echipa națională. Am jucat într-adevăr cu sufletul, de aia se și numește Generația de Suflet.

Cred că prin valoarea jucătorilor români putem crea la națională o echipă redutabilă, o echipă care să aibă identitate de joc, o echipă care să pună probleme oricărei adversare. Nu a fost un mercato spectaculos după Euro 2024, dar unii jucători și-au prelungit contractele la cluburile actuale, joacă constant bine. Nu putem face o comparație cu Generația de Aur, când jucătorii erau protagoniștii unor transferuri spectaculoase după fiecare turneu final. Eu zic că suntem bine și din acest punct de vedere, ținând cont de situația generală a fotbalului românesc. Se poate și mai bine și sper ca jucătorii români să ajungă la echipe importante.

Ne aducem aminte că discuții au fost tot timpul în privința selecției, discuții vor fi și acum, nemulțumiri din partea unor conducători. Dar ar trebui să-l lăsăm pe acest om să-și facă treaba, cu siguranță și-o va face foarte bine. Nu ar trebui să avem așteptări pentru schimbări uriașe într-un timp foarte scurt. Pentru că nu poți realiza peste noapte niște lucruri extraordinare, trebuie să avem răbdare. Cu siguranță Mircea Lucescu va face o echipă națională de viitor.

Am mai multe amintiri frumoase cu el. Prima întâlnire cu dânsul a fost ceva deosebit. Eu eram tânăr, nu știam foarte multe despre jucătorul și antrenorul Mircea Lucescu, așa că mi-a povestit tata despre el. Când a auzit tata că Mircea Lucescu va fi antrenorul Rapidului a avut parte de o bucurie imensă. Mi-a explicat cine este Mircea Lucescu și ce a făcut el pentru fotbalul românesc. Prima întâlnire cu dânsul, când mi-a întins mâna, am simțit că dau mâna cu o legendă a fotbalului nostru.

Am încercat să profit la maxim de fiecare zi petrecută alături de Mircea Lucescu. Are un rol foarte important în dezvoltarea mea ca om, formarea mea ca sportiv. Au fost meciuri în care m-a pus căpitan, deși eram foarte tânăr. El încerca să responsabilizeze jucătorii tineri dându-le banderola de căpitan. Am devenit definitiv căpitan în mandatul lui Mircea Rednic, dar domnul Lucescu mi-a dat mare încredere făcându-mi această onoare. M-a încurajat, dar mă și responsabiliza, în același timp.

A hotărât ca eu să execut loviturile de la 11 metri. A fost o infuzie de încredere pentru mine, deoarece îi aveam în echipă pe Dănuț Lupu, Daniel Pancu, Jean Barbu, Neluțu Sabău sau Mircea Rednic, deci jucători foarte valoroși și experimentați. Eram tânăr la acel moment, când mi-a transmis că eu voi executa penaty-urile, nu mi-a venit să cred. Primul penalty l-am executat cu foarte mare hotărâre și a fost o descătușare, am avut mult mai mare încredere în evoluțiile și în execuțiile mele. Eram mai încrezător în tot ceea ce făceam pe teren, pentru că mi-am dat seama că domnul Lucescu avea încredere în mine.

Eu cred că toți jucătorii care au dus greul în campania de calificare și la Euro 2024 sunt importanți. Dar echipa este mai importantă. Nu pot spune în momentul de față cine va fi om de bază în preliminariile Mondialului din 2026 sau cine va face parte din lot, dacă ne calificăm. Și eu sunt sigur că voi avea parte de surprize. În mandatul lui Mircea Lucescu sunt sigur că vor apărea jucători care vor surprinde plăcut, la care nu ne așteptăm acum", a declarat Adrian Iencsi pentru Sport.ro.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru meciurile cu Kosovo și Lituania:

PORTARI - Florin NIȚĂ (Damac | Arabia Saudită, 25/0), Horațiu MOLDOVAN (Sassuolo | Italia, 11/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0);

FUNDAȘI - Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 21/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Baniyas | EAU, 31/1), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 21/0), Virgil GHIȚĂ (Cracovia | Polonia, 1/0), Iulian CRISTEA (Universitatea Cluj, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 39/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 45/6);

MIJLOCAȘI - Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 19/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 28/7), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 74/15), Răzvan MARIN (Cagliari | Italia, 59/5), Marius MARIN (Pisa | Italia, 22/0), Darius OLARU (FCSB, 20/0), Mihai LIXANDRU (FCSB, 0/0), Ianis HAGI (Rangers | Scoția, 39/5), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 24/4), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 17/1), Alexandru MITRIȚĂ (Universitatea Craiova | 18/3);

ATACANȚI - Denis DRĂGUȘ (Trabzonspor | Turcia, 15/3), George PUȘCAȘ (Bodrum | Turcia, 44/11), Denis ALIBEC (Farul Constanța, 39/5)

Foto - Gabriel Chirea