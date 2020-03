Razvan Burleanu ia in calcul sa INTERZICA deplasarea nationalei in Islanda! Anuntul MOMENTULUI

Presedintele FRF a vorbit dspre problemele echipei nationale cauzate de pandemia de coronavirus.

Dupa ce a confirmat ca stranierii care joaca in Italia si Franta nu se vor prezenta la lotul nationalei lui Mirel Radoi, Razvan Burleanu a declarat la Digi Sport ca ia in considerare sa interzica deplasarea in cazul in care jucatorii romani s-ar afla sub vreun risc.

"Cea mai importanta este siguranta jucatorilor. Din aceasta cauza, nu ii aducem in tara pe acesti jucatori. Cea mai importanta este sanatatea lor. Este prea devreme sa vorbim daca se va anula meciul cu Islanda, insa va pot spune ce am vorbit cu UEFA astazi.

Le-am comunicat celor de acolo ca suntem ingrijorati ca nu putem pleca din tara. Daca exista cel mai mic risc pentru jucatorii nostri, nu vom face deplasarea in Islanda", a declarat Razvan Burleanu la Digi Sport.