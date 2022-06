Muntenegreanul Risto Radunovic, legitimat la FCSB, a declarat marţi seară, după meciul cu România, scor 3-0, că victoria este una categorică, dar pe teren jocul a fost dificil.

“Am luat meciul în serios şi am câştigat. Scorul este destul de mare, dar pe teren a fost destul de greu.

Noi am vrut mai mult, am fost bărbaţi, am intrat hotărâţi, am avut agresivitate şi acesta este un aspect foarte important pentru noi.

Când avem agresivitate, cu calitatea în atac pe care o avem vine victoria”, a spus Radunovic la Digi Sport.

Selecţionata României a pierdut din nou cu Muntenegru, de această dată pe stadionul Giuleşti, scor 0-3, într-un meci din Liga Naţiunilor. În "dubla" cu Muntenegru, România a primit 5 goluri.

News.ro